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الجالية اللبنانية في سيراليون كرمت السفير جابر وخلفه قبلان

27
FEBRUARY
2021
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ودعت الجالية اللبنانية في سيراليون، سفير لبنان هادي جابر الذي انتهت مهمته، واستقبلت خلفه الجديد بلال قبلان، وأقامت للسفيرين احتفالا تكريميا في العاصمة فريتاون في حضور كبار أركان الجالية.

وألقيت خلال العشاء كلمات، استهلها رئيس المجلس الوطني للجالية قنصل سيراليون في لبنان المغترب هاشم هاشم شاكرا للسفير جابر جهوده في التعاون مع أبناء الجالية ومشيدا بمناقبيته وممارسته لعمله، وقال: "إن الجالية ستفتقد حضوره بينها وستذكره دائما بالخير". كما رحب هاشم بالسفير قبلان مشددا على "التعاون المشترك من أجل رفعة الجالية وازدهارها وتمتين العلاقات اللبنانية السيراليونية".

وكانت كلمتان لكل من السفيرين جابر وقبلان في الإطار نفسه.

إشارة الى أن الجالية اللبنانية تحظى برعاية مميزة من الرئيس السيراليوني الحالي جوليوس مادا بيو الذي زار لبنان السنة الماضية وأمضى نحو شهر في ربوعه. وقد عين الرئيس بيو هذا الأسبوع المغترب حسن هاشم مفوضا تجاريا لسيراليون في لبنان وتشمل مهمته مختلف دول العالم. 

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