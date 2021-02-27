بلدية الغبيري استنكرت قتل الشرطي ابراهيم

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استنكرت بلدية الغبيري في بيان، "الجريمة المروعة والجبانة التي طالت الشهيد المظلوم الشرطي البلدي علاء خضر ابراهيم، نتيجة خلافات ثأرية لا تمت بأي صلة الى ديننا ولا الى ثقافتنا".



وتقدمت البلدية من ذوي "الشهيد المظلوم ومن بلدية برج البراجنة، رئيسا وأعضاء وموظفين وعناصر شرطة، بأحر التعازي سألين المولى تعالى ان يتغمد الشهيد برحمته ويسكنه فسيح جناته".



وأعلنت أنها "ترفع الصوت مع بلدية برج البراجنة وأهل الشهيد الى القوى الامنية لاعتقال المجرمين وسوقهم الى العدالة"، وناشدت وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي إعطاء هذه الحادثة الاولوية لكشف ملابساتها وتحقيق العدالة".