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يوم شعبي حاشد في بكركي تأييداً للراعي

27
FEBRUARY
2021
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 كتبت "الشرق" تقول: فيما تتجه ازمة لبنان نحو تعقيدات اضافية تنذر بسقوط مدوٍ، ان لم تفرمل الاندفاعة السريعة نحو قعر الهاوية، يبقى الانقسام السياسي متسيّداً المشهد الداخلي بين مؤيد وداعم ومناشد للتدويل باعتبار ان لغة الكلام انقطعت ولم يعد من امل الا بالخارج لفرض الانقاذ على من لا يريده وبين "مخّون" ومستهدف للطرح ومصر على المضي في ما نحن فيه رابطا مصير الوطن وشعبه بمفاوضات بين واشنطن وطهران قد لا يبقى وطن حتى موعدها، في ظل تفلت سعر الصرف والغلاء الفاحش للاسعار واقتراب شبح رفع الدعم وتحليق سعر المحروقات فيما اركان السلطة يسترخون في قصورهم "مُلقَحين".

بكركي بيت الجميع
الانظار متجهة الى بكركي التي تتحضر لاستقبال وفود شعبية غدا، مؤيدة لطرح الصرح نقل ملف لبنان الى الامم المتحدة للمساعدة في انقاذه من أزماته، وتحييده. التحضيرات اكتملت للتحرك المنتظر الذي لم تدع اليه بكركي. وبحسب المعلومات، فهي تمنّت على من كتبوا كلمة المؤيدين أن تبقى تحت سقف اللياقة وألا تتهجم على أحد.

باب أمل
وفي وقت لم تدع اي اطراف حزبية رسميا مناصريها الى المشاركة، سجلت مواقف مؤيدة للتحرك ولتوجهات بكركي، من احزاب وتجمعات سياسية وسيادية عدة، منها حزب الوطنيين الاحرار والقوات اللبنانية. في السياق، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "القوات اللبنانية" تركت الخيار لمناصريها بالتوجه الى بكركي السبت لأنها لا تريد لا تسييس طرح الراعي بحياد لبنان وعقد مؤتمر دولي داعم له ولا "تحزيبه" كي تبقى بكركي هي المرجعية للمقاربة المطروحة.

قبلان
في المقابل، جدد المفتي الجعفري الشيخ احمد قبلان التأكيد أن "سيادة لبنان وحمايته خط أحمر ولن نفرط بسيادة هذا البلد، ولا نقبل بانتداب أو وصاية أو تفريخ جمعيات أو برامج سم وعسل فوق سلطة الدولة أو مشاريع تطويب للخارج تحت أي اسم وشعار، مؤكدا على حماية البلد ومنع نيران الخارج عن البيت الداخلي، خصوصا إذا كان من في الخارج شيطان بهيئة إنسان".

الشرق
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