قضاء العجلة يُنصف طلّاب «الأميركية»

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أوقفت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد مفاعيل قرار إدارة الجامعة الأميركية في بيروت المرسَل إلى الطلاب، بواسطة البريد الإلكتروني في 20 شباط، والقاضي بفصلهم بتاريخ 3 آذار المقبل، في حال تخلّفهم عن دفع الأقساط وفقاً لسعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة مقابل الدولار الواحد). وجاء قرار القاضية عيد بناء على الاستدعاء المقدّم من عدد من طلاب الجامعة، الذين أودعوا أقساطهم لدى الكاتب العدل وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار «1520 ليرة مقابل الدولار الواحد».

كذلك ألزم قرار العجلة إدارة الجامعة بمضمونه كتدبير مؤقت لمدة أسبوعين من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ليرة لدى المخالفة، إفساحاً في المجال للطلاب المستدعين لمراجعة محاكم الأساس.