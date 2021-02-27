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أسرار الصحف ليوم السبت 27 شباط 2021

27
FEBRUARY
2021
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البناء

خفايا

تقول مصادر سياسية إن التحرك الداعم لبكركي تحت عنوان التدويل يهدف لقطع الطريق على البطريرك على أي تعديلات بدأ يُدخلها على خطابه كتوضيحات تسحب من التداول الوجهة العدائيّة لحزب الله التي يريدها المتضامنون أكثر مما يريدون دعم بكركي.

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية عربية في واشنطن إنها تبلغت بصورة غير رسميّة أن الدفعة الأولى من العقوبات بنتيجة نشر تقرير قتل الصحافي جمال الخاشقجي تطال عشرات المسؤولين السعوديين وإن إدراج اسم ولي العهد ضمن العقوبات سيتم بحصيلة نقاش الكونغرس للتقرير والتوصية التي سيصدرها.

 

اللواء

همس

تركزت مهمة وفد كتلة نيابية لدى مرجع روحي، على تقدير دوره، بعد حملة من نائب بواسطة إعلامي مقرَّب منه..

غمز

تحرص لجنة منظمي لقاء بكركي على منع صدور مواقف، أو شعارات، تتناول طرفاً لبنانياً، حرصاً على إبقاء الأبواب المفتوحة للتواصل..

لغز

فهم أن مهمة مسؤول غير مدني، تناولت وقف التباعد بين مرجعية روحية، وحزب فاعل، بعد مواقف متباينة صدرت مؤخراً.

 

الجمهورية

يترقب مسؤول كبير كلمة مرجعية دينية اليوم ليبنى على الشيء مقتضاه.

شهد لقاء حزبي عقد قبل أيام مجموعة من الملاحظات الداخلية التي وجهها بعض الأعضاء لتعداد الأخطاء الجسيمة المرتكبة.

تجري إتصالات عالية المستوى لتسوية إشكال شهدته إحدى المناطق منعا لإنعكاساته السلبية على أكثر من مستوى.

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