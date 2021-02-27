عناوين الصحف ليوم السبت 27 شباط 2021

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الأخبار

‫سعر الدولار بلا سقف

المصارف تسحب العملة الصعبة من السوق ليلاً: الـ 3% غير مؤمّنة؟

‫القوّات تقود المسيرة إلى بكركي اليوم: التدويل أم الفدرلة أم السلاح؟

بايدن يرفع «قميص خاشقجي»: ابن سلمان محاصَر

البناء

غارة البوكمال: موسكو تذكّر بالـ أس 300… و«القومي»: تأكيد لتكامل الاحتلال والإرهاب

تحقيق الخاشقجي: تورّط إبن سلمان... والخارجية السعودية: إساءة مرفوضة

بكركي تستقبل اليوم مناصري التدويل... والمُودِعون يصوّبون مسار الحراك

اللواء

الثنائي الشيعي: لا حكومة قبل مصالحة الحريري - باسيل

المواطن ضحية تجاذب المركزي والمصارف.. والدولار بعشرة آلاف صعوداً

نداء الوطن

الراعي مقتنع بأنّ "الوصايات" أوصلت البلد إلى الإنهيار

بكركي تدقّ جرس "الإستقلال الثالث"

الديار

حشد شعبي في بكركي اليوم والراعي مصمم على طرح مبادرته

عون لن يتراجع عن صلاحياته... هل وقع الحريري في رهانات خاطئة؟

اسرائيل تهدد حزب الله لتسمع اميركا بقيادة بايدن

الجمهورية

صرخة بكركي: آن أوان الإنقاذ

أموالنا بدنا نسترجعها

بكركي: الإنقاذ.. الداخل: شلل.. والخارج منكفئ.. والروس: الفوا الحكومة