نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 24 و25 شباط الجاري، وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.



وجاءت نتائج 24/2/2021 كالتالي:





- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

- رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية).

- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

- رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

- رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية).

- رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية).

- رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية).

- رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

- رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج 25/2/2021 كالتالي:



- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (ثلاث حالات إيجابية).

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).