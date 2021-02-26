أمن الدولة: لا نتجسّس على أحد

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:



توضيحا لما ورد على لسان المحاميين يوسف لحود ونضال خليل في حلقة "صار الوقت" تاريخ 25/02/2021.



يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن تجزم وتؤكد أنها لا تتجسس على أحد سيما على أي قاضٍ، بل انها تقوم فقط بالمهام المكلفة بها لحماية لبنان بموجب القانون.



إن ما ورد في سياق الحلقة ونسب قوله للسيد روي هاشم جاء نقلا عن ما جاء في طلب الارتياب المشروع المقدّم ضدّ المحقق العدلي حيث أكّد المدير العام في ردّه على الطلب أن ليس له علما عمّا دار في سياق الحديث، وهذا ثابت بالملف وبالحكم الصادر كما تبيّن لاحقا أنّ السيّد روي هاشم لم يتطرّق أبدا للملف القضائي بإنفجار المرفأ وكانت زيارته بناءً على دعوة تلقّاها من رئيس مجلس القضاء الاعلى حيث كانت في سياق لقاءات عديدة أجراها الأخير مع رؤساء مجالس إدارات الوسائل الاعلاميّة، مما إقتضى التوضيح.