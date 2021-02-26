قوى الامن تتابع حالات كورونا في السجون.. اليكم الارقام

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات وسجن نساء بعبدا إلى /800/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /920/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /3347/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، و/3/ حالات أدخلت إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم.

/33/ حالة إيجابيّة في فصيلة سجون طرابلس.

/3/ حالات ايجابية في نظارة مخفر صيدا القديمة.

حالتان إيجابيّتان في سجن جزين.

حالة إيجابيّة واحدة في كل من سجن اميون ونظارة فصيلة المنية.

أمّا بالنّسبة لِنظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود /25/ حالة إيجابيّة في سجن النساء المركزي.

في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص /8/ حالات إيجابيّة.