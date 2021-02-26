بالفيديو - اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار في المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية

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شاركت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر في المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية بحضور منسقة اللجنة المحامية جومانا سليلاتي منسق قطاع الانتشار الياس شديد حنا، ممثل التيار في ICAPP السيد يوسف عواد والدكتورة رندا عون.

كان اللقاء عبر الzoom meeting ومقسم الى شقين :التحديات الاقتصادية التي تواجهها المرأة مع ممثلة الأمم المتحدة السيدة "مايا هولتزبرغ".

والجزء الثاني مخصص عن العنف ضد المرأة في مجتمعات غرب آسيا تمثلت فيها الUNESCAP السيدة "كاي كاي" وكيف واجهتها خلال جائحة كوفيد ١٩ كما تكلمت ممثلات عن اكثر من ١٣ حزب آسيوي من ضمنهم التيار الوطني الحر.

وفي نهاية الاجتماع صدرت توصيات عامة موجهة للامم المتحدة.