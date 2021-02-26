الرئيس عون تابع تدقيق ديوان المحاسبة في سلف الخزينة في الفترة بين 1995 و2019 وعرض الأوضاع مع النائبين بو صعب وابي خليل

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رئيس الجمهورية: للإسراع في انجاز التدقيق ليبنى على الشيء مقتضاه

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، العمل القائم في ديوان المحاسبة لجهة التدقيق في سلف الخزينة التي أعطيت ما بين الاعوام 1995 و2019 وذلك في اطار التحضير لدراسة مشروع موازنة العام 2021. وشدد الرئيس عون على ضرورة الإسراع في انجاز التدقيق ليبنى على الشيء مقتضاه، منوها بالجهد الذي يبذله ديوان المحاسبة في هذا السياق، علما ان رئيس الديوان القاضي محمد بدران كان قد سلم رئيس الجمهورية التقرير الذي اعده الديوان في هذا المجال.

النائب الياس بو صعب

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون النائب الياس بو صعب وعرض معه الأوضاع السياسية الراهنة ومسار تأليف الحكومة الجديدة، إضافة الى مواضيع صحية وانمائية.

النائب سيزار ابي خليل

والتقى الرئيس عون أيضا النائب سيزار ابي خليل الذي اطلعه على التحرك الذي يقوم به "التيار الوطني الحر" في سياق معالجة الأوضاع السياسية الراهنة واللقاءات التي يعقدها نواب في "التيار" في هذا السياق. وتطرق البحث الى حاجات منطقة عاليه الإنمائية.