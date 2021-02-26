living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الاستقرار الجويّ .. متى تعود الأمطار؟!

26
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا جنوب البلاد.
وجاء في النشرة الآتي:


- الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى متقلب وماطر بداية الأسبوع المقبل.
- معدل شهر شباط لدرجات الحرارة على الساحل هو ما بين 11 و19 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: مشمس مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل.
السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا جنوب البلاد.
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع بداية انخفاض درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال هطول امطار خفيفة محلية ليلا.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال وضباب على المرتفعات. تهطل امطار متفرقة تشتد في الفترة المسائية مترافقة احيانا مع عواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية - غربية إلى شمالية وشمالية - شرقية، سرعتها بين 10 و 35كلم/س.
- الانقشاع: جيد إلى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75%.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,12
- ساعة غروب الشمس: 17,31

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout