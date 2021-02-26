أسرار الصحف ليوم الجمعة 26 شباط 2021

A + A -

البناء

خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن المساعي الإماراتيّة مع السعودية حول الحكومة اللبنانية بناء على رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس سعد الحريري توقفت عند جواب سعودي يطلب تدخّل حزب الله لدى أنصار الله لوقف هجوم مأرب والتوقف عن قصف المواقع السعودية وأن أحداً لم يجرؤ على مفاتحة حزب الله خشية ظهور الأمر كفضيحة سياسيّة تسقط كل الاتهامات لحزب الله بربط الحكومة بقضايا إقليميّة بينما العكس هو الذي يحدُث.

كواليس

قال مصدر مالي في الاتحاد الأوروبي إن ودائع إيرانيّة تقارب الـ 20 مليار دولار ستكون قد حرّرت من مصارف غير أوروبيّة قبل توجيه الدعوة لاجتماع غير رسميّ يضم طهران وواشنطن ضمن منصة الـ 5 + 1 بدعوة أوروبية وإن الآلية الأوروبيّة ستبدأ بالعمل بعد الاجتماع وصولاً للعودة الكاملة للاتفاق ورفع العقوبات خلال ثلاثة شهور.

اللواء

همس

تشهد العلاقة بين رئيس تيّار موالٍ وعدد من المديرين العامين، في الهيئات الرقابية وغيرها، بتوتراً ملحوظاً..

غمز

تنتظر قوى فاعلة في الحراك، مآل انتخابات نقابية غداً، ليُبنى على الشيء مقتضاه، في ما خص مستقبل التحالفات، وحتى الانتخابات النيابية..

لغز

أصيب وزير في حكومة تصريف الأعمال بإحراج إزاء ما يمكن فعله، بعد تقرير طلبه عن خلاف صلاحيات بين رئيس هيئة منتخبة وموظف فئة أولى!

الجمهورية

تلقت جهة رسمية تقريراً يفيد بأن مهمة تيار سياسي بارز ستكون صعبة في أي إنتخابات فرعية.

تبدي أوساط مسؤول كبير إقتناعها بأن ملفاً حيوياً لن ينجز إلا بعد حصول تدخل دولي إقليمي يدفع مسؤول آخر الى إتمامه.

بدأت بعض الشركات الخاصة بشراء اللقاحات من الخارج رغم بيانات وزارة الصحة بأنها غير مستوفية للشروط.