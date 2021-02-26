عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 شباط 2021

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الأخبار

راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء: ربطة الخبز إلى 3000 ليرة

واشنطن تنبش قبر خاشقجي: إبن سلمان مذنب حتى تثبت طاعته!

‫«إسرائيل» ترضخ للصواريخ الدقيقة

‫أزمة الكهرباء تتفاقم: مصرف لبنان «مش عالسمع»

البناء

بايدن أبلغ الملك سلمان… ملف الخاشقجي يحاصر وليّ العهد… طارت زيارة ماكرون

بكركي تموضع دعواتها على حدود متغيّرات المنطقة... ومناصرون للتصعيد

القلق من الانهيار الكبير يحرّك وساطات إبراهيم... ومصفاة الراعي أحد العروض

اللواء

يوم البحث عن الحكومة: دعوة للجم الإنقسام بانتظار الإنفراج!

بكركي تحتج على تجاوز دورها بالاتصال مع السفير البابوي.. وتبريرات انقطاع الكهرباء تؤكد عقم المعالجات

الجمهورية

بكركي على خط التأليف والتدويل

الديار

اسرائيل تخطط لضرب«الصواريخ الدقيقة» : حزب الله نجح في التحايل التكنولوجي

«حج» سياسي الى المرجعيات الروحية «لملء الفراغ» الحكومي...«حركة بلا بركة»