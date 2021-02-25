كيف ردّ وزير الصحة على عملية تلقيح النواب؟

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اعتبر وزير الصحة حمد حسن أن ما حصل مع النواب، في عملية التلقيح، هو درس للجميع ولكل الادارات والمؤسسات واستخلصنا العبر، مشيرا الى أن الهدف هو تنقية المسار للمستقبل.



وأوضح خلال اتصال مع برنامج "طوني خليفة" عبر الـ LBCI و SBI ان في المرحلة الاولى للتلقيح هناك عدة تعديلات تحصل من حيث اسبقية التسجيل والحالات الخاصة.



وعن امكانية استيراد الشركات الخاصة للقاحات، قال: "اعطينا 24 افادة لشركات خاصة لاستيراد اللقاح، لكن لم تتمكن اي شركة من تحقيق ذلك حتى الان، وهذه الشركات ليست من بعلبك ولا تربطني اي علاقة بأي منها".