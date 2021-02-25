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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون البنان"







انشغلت أوساط سياسية بمضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيس الحريري والبطريرك الراعي بعد لقاء البطريرك الماروني وفدا من التيار الوطني الحر ويقول بعض هذه الأوساط إن العين متجهة الى واشنطن وطهران لمتابعة الأجواء المتعلقة بمصير التفاوض حول الاتفاق النووي الأمر الذي يرخي بظلاله على مسألة الوضع الحكومي اللبناني وتشير الأوساط نفسها الى تحركين (2) للرئيس الفرنسي بإتجاه طهران وآخر للبابا عن طريق زيارة لبنان بعد العراق.



وفي الشأن الإقليمي تتابع المحافل الدبلوماسية نشر الإدارة الأميركية تقرير الCIA المتعلق بمقتل الصحافي جمال خاشقجي وموقف الرئيس بايدن من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بما يعكس شعاعا كبيرا في الإقليم.



محليا استياء شعبي من الفقراء من الكلام على رفع تعرفة سيارات الأجرة الى 5000 آلاف ليرة لبنانية الأمر الذي نفاه وزير النقل دون أن تنفيه نقابة السائقين العموميين وفي رأي مراكز سياسية أن الوضع المعيشي والإقتصادي سيشهد مزيدا من الإنهيار إذ لم تشكل الحكومة.



اذن الانظار شاخصة نحو الصرح البطريركي الذي شهد صباحا وفدا من التيار واتصالا من رئيسه يؤكد استمرار التواصل مع الراعي.





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"







لا حراك سياسيا جديا ولا كلام ولا سلام بين المعنيين بالشأن الحكومي ولا وجود لأي إشارة أمل بالخروج من نفق التأليف المقفل.



ابرز ما رصد في السياسة اليوم كان اطلاق تيار المستقبل تحركا نحو المرجعيات الاسلامية والمسيحية انطلاقا من دار الفتوى وتوجه التيار الوطني الحر نحو بكركي.



في دار الفتوى ابلغ التيار الأزرق مفتي الجمهورية بأن الرئيس سعد الحريري يعمل إستنادا إلى الدستور وهو حريص على حقوق جميع اللبنانيين الذين نبذوا اللغة الطائفية والمذهبية.



وفي الصرح البطريركي لمس التيار البرتقالي حرص البطريرك بشارة الراعي على إنجاز الاستحقاق الحكومي بأسرع وقت ووقف القواعد الميثاقية والدستورية.



ووفق قواعد التفلت من كل القواعد والضوابط تتناسل الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية الممتدة من الليرة المقهورة امام الدولار مرورا بالبنزين الملتهبة أسعاره وصولا إلى الكهرباء الغائب "تيارها" على مساحة ساعات الليل والنهار.



وارتباطا بموضوع الكهرباء اعلن اليوم عن اجراء ثلاث مناقصات في نيسان المقبل لشراء كميات من الفيول أويل والغاز أويل.



وفي الإطار أشار المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية للـ NBN إلى أن دفتر الشروط بصيغته السابعة الذي وصل إلى إدارة المناقصات يراعي المقتضيات الاقتصادية والتنافسية وحقوق الدولة المالية وضبط الشركات اللبنانية التي تستوفي الشروط المطلوبة.



ولفت العلية إلى تخفيض رقم الأعمال المطلوب إلى ملياري دولار بينما كان في السابق يتم الإصرار على تلزيمها لتحالف شركات كل شركة منه يبلغ رقم أعمالها أربعة وعشرين مليار دولار.



في اليوميات الكورونية استأنف منسوب الإصابات ارتفاعه بعد انخفاض نسبي في الأيام القليلة الماضية.



أما منسوب الضجة المفتعلة حول تلقيح بعض السياسيين فقد سجل إنخفاضا بعد ما تبين من معطيات أعلنها وزير الصحة.



وليس بعيدا من ذلك ظهرت بشائر واعدة من خارج الحدود عكستها منظمة الصحة العالمية عندما أعلنت ان السيناريو الأسوأ الذي سببه الفيروس انتهى مؤكدة انه بحلول العام 2022 لن تكون هناك حاجة إلى قيود الإغلاق المفروضة في بعض الدول.





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"







بلد المليار ونصف مليار انسان – اي الصين – تعلن التغلب على اخطر الاوبئة والآفات – اي الفقر، فيما فقراء السياسة في بلد الامراض والمعضلات – اي لبنان – الخائفون من المرابي الاميركي، يتدلعون على اليد الصينية الممدودة للمساعدة بانقاذ البلد الذي عجزت عن تقييم ازماته كل المؤشرات الاقتصادية.



وما زلنا نبحث عن اعتمادات مدعومة للكهرباء المقطوعة، والحاكم بامر المال ممتنع عن التسديد، ونتشاجر بل نتناحر بالسياسة على اللقاح، ولقاح الصين يغزو كل العالم، ونبحث عن سد بين المزايدات السياسية لتأمين المياه للبنانيين العطاشى، فيما انهارنا استحالت مجاري، والصيني حاضر للتنظيف والتكرير.



وما زلنا نعاني من النقل المشترك، ويعاني السائقون العموميون ومعهم الفقراء ، وتعرفة النقل عالقة في بورصة يتلاعب بها ارتفاع البنزين وسعر الرغيف، فيما أكبر الشركات الصينية تنتظر جهابذة الفكر اللبنانيين للبت بالعروض حول انشاء سكك حديدية ونقل مشترك واتوسترادات عصرية .



اما الازمة اللبنانية العصية على كل مساعدة الى الآن، فهي التشكيلة الحكومية، رغم استيلاد الافكار والمبادرات ومعاودة حركة الوسطاء ، فيما اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة ان ضرر التأخير في التشكيل أصبح أكثر بكثير من ضرر أي تنازل من شأنه أن يسهم في تسريع ولادتها التي باتت أكثر من ضرورة .



في الاقليم أضرار بدأت تصيب ايتام دونالد ترامب، والجديد كشف نووي خطير في ديمونا الصهيوني، وجريمة تلاحق ولي عهد السعودية .



وكالة اسوشييتد برس الاميركية نشرت صورا التقطها الاقمار الصناعية لمفاعل ديمونا النووي في كيان الاحتلال، تظهر عمليات التحسين والتطوير فيه. وفيما رفضت الحكومة الصهيونية التعليق، علق خبراء ومحللون على الصور داعين الحكومة العبرية للكشف عن برنامجها النووي السري بدل التحريض على الملف النووي الايراني.



وبلا تحريض وقع محمد بن سلمان في شر افعاله، وعاد ليغرق بدماء الصحافي السعودي جمال الخاشقجي مع الاستعداد لكشف تقرير الاستخبارات الاميركية الذي يشير الى تورطه في العملية. اما الجريمة الموثقة امام العالم أجمع، فهي مشاهد آلاف الاطفال والنساء والشيوخ اليمنيين الذين قطعهم محمد بن سلمان بآلة القتل الاميركية ؟







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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"







هدأت على جبهة تلقيح عدد من النواب، من دون أن تنجح محاولات التبرير في تبديد الالتباس، وعادت الأنظار إلى ملف تشكيل الحكومة، من باب تتبع اخبار اللقاءات والاتصالات، التي لا يبدو أنها ستثمر جديدا خلال وقت قريب.



واليوم لفتت زيارة وفد من التيار الوطني الحر لبكركي، سبقها اتصال بين رئيس التيار والبطريرك الماروني. وصبت الزيارة في سياق منع اللعب على وتر الخلاف، وتكريس التواصل الدائم لتوضيح الأمور، علما ان البطريرك الراعي الذي التقى لاحقا المدير العام للأمن العام، تلقى اتصالا من رئيس الحكومة المكلف، في وقت زارت السفيرة الفرنسية النائب جبران باسيل، وتطرق البحث بين الجانبين إلى ‏تشكيل ‏الحكومة وتنفيذ الإصلاحات، وكل ما هو مطلوب من لبنان على الصعد السياسية والمالية والاجتماعية، انطلاقا من المبادرة الفرنسية، وتم التأكيد على استمرار التواصل بين الجانبين.



أما في بعبدا، التي لا يغيب الشأن الحكومي عن يومياتها، فتابع رئيس الجمهورية بشكل خاص اليوم قضية التسرب النفطي، علما أن وزير الخارجية شربل وهبة يطل مباشرة في سياق النشرة للإضاءة أكثر على الموضوع.



وفي غضون ذلك، لا يزال الهم المعيشي في صدارة أولويات الناس، حيث كشفت دراسة للدولية للمعلومات اليوم ان الحد الأدنى للاجور في لبنان بات بين الادنى عالميا. وفي الموازاة، تتابع الاوتيفي اليوم تدقيقها التشريعي في القوانين الاصلاحية العالقة، والوقفة الثالثة اليوم مع قانون الكابيتال كونترول في تقرير للزميلة نانسي صعب.





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"







كيف السبيل إلى مطالبة وزير مستقيل، بأن يستقيل؟



هذا ما ينطبق على وزير الصحة المستقيل حمد حسن.



كان يمكن لأخطاء هامشية أو ثانوية، أن تمر، لكن خطأ "دليفري" لقاح كورونا إلى قصر بعبدا وإلى مجلس النواب، يجب الا يمر، والتسلح بأن الحكومة مستقيلة ولا يمكن مطالبته بالإستقالة، لا يفيد، فبإمكانه أن يعتكف، أو أن تكف يده ويتسلم أحد غيره ملفا هو من أخطر الملفات، وهناك سابقة ليست بعيدة في الزمان. فحين لم ينجح وزير البيئة في حكومة الرئيس تمام سلام، محمد المشنوق في ملف النفايات، طلب التنحي عن الملف وسلم إلى الوزير أكرم شهيب. ماذا يمنع اليوم أن تكف يد الوزير حمد حسن الذي يبدو أن لديه "منصة" مغايرة للمنصة الرسمية وأوقع الحكومة اللبنانية في أكثر من حرج خصوصا أنه برر فعلته بأنه أراد أن يكافئ مجلس النواب على عمل هو من أدنى واجباته. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بعد إقرار قرض البنك الدولي للعائلات الأكثر فقرا، هل يمكن أن يخرج وزير المال ليقول ان هناك "كوتا من القرض" للسادة النواب الذين تعبوا في إقراره؟



وغدا، "إذا طلع في غاز" في البحر، هل يعطى من سنوا القانون جزءا من "البلوك المكتشف" تقديرا لجهودهم؟



أحد ما يجب أن يضع حدا لهذه المهزلة، كل وزير "فاتح قانون على حسابو"، وكل مقر يجتهد في تطبيق القانون والقرارات: في مجلس النواب، هناك نواب تعبوا، في قصر بعبدا توسع التلقيح ليشمل الأشخاص اللصيقين، علما أنه اينما كان هناك أشخاص لصيقون، فماذا يقال عن المرافقين والسائقين؟

حضرات الرؤساء، الوزراء والنواب، "مش ظابطة"!

سلموا مفتاح مخزن اللقاحات لمن لا يفسر القرارات وفق أهوائه.