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الهمُّ المعيشي في صدارة أولويات الناس... (OTV)

25
FEBRUARY
2021
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مقدمة نشرة أخبار OTV – الخميس 25 شباط 2021

هدأت على جبهة تلقيح عدد من النواب، من دون أن تنجح محاولات التبرير في تبديد الالتباس، وعادت الأنظار إلى ملف تشكيل الحكومة، من باب تتبع اخبار اللقاءات والاتصالات، التي لا يبدو أنها ستثمر جديداً خلال وقت قريب.

واليوم لفتت زيارة وفد من التيار الوطني الحر لبكركي، سبقها اتصال بين رئيس التيار والبطريرك الماروني. وصبَّت الزيارة في سياق منع اللعب على وتر الخلاف، وتكريس التواصل الدائم لتوضيح الأمور، علماً ان البطريرك الراعي الذي التقى لاحقاً المدير العام للأمن العام، تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة المكلف، في وقت زارت السفيرة الفرنسية النائب جبران باسيل، وتطرق البحث بين الجانبين إلى ‏تشكيل ‏الحكومة وتنفيذ الإصلاحات، وكل ما هو مطلوب من لبنان على الصعد السياسية والمالية والاجتماعية، انطلاقا من المبادرة الفرنسية، وتم التأكيد على استمرار التواصل بين الجانبين.

أما في بعبدا، التي لا يغيب الشأن الحكومي عن يومياتها، فتابع رئيس الجمهورية بشكل خاص اليوم قضية التسرب النفطي، علماً أن وزير الخارجية شربل وهبة يطل مباشرة في سياق النشرة للإضاءة أكثر على الموضوع.

وفي غضون ذلك، لا يزال الهمُّ المعيشي في صدارة أولويات الناس، حيث كشفت دراسة للدولية للمعلومات اليوم ان الحد الأدنى للاجور في لبنان بات بين الادنى عالمياً. وفي الموازاة، تتابع الاوتيفي اليوم تدقيقها التشريعي في القوانين الاصلاحية العالقة، والوقفة الثالثة اليوم مع قانون الكابيتال كونترول في تقرير للزميلة نانسي صعب.

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