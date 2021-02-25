اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر تشارك في المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية ‎

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شاركت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر في المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية حيث ألقت السيدة جويل بشعلاني كلمة شددت فيها على أهمية مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ظل ازمة كوروناكما قدمت نبذة عن مساهمة التيار الوطني الحر في مكافحة كافة أشكال هذا العنف. (1)

كما شارك في المؤتمر منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي بالاضافة الى منسق قطاع الانتشار الياس شديد حنا والدكتورة رندا عون.

َفيما يلي الكلمة التي ألقتها السيدة جويل بشعلاني عن اللجنة المركزية لشؤون المرأة.

سيداتي وسادتي،

يشرفني أن أكون معكم/كن اليوم لأخاطبكم في المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية من أجل موضوع ملح يهمنا جميعًا، ويهم جميع دول العالم.

العنف ضد المرأة يحدث في كل مكان، اذ لايوجد مكان آمن، ولا حتى في المنزل، حيث ما زالت ملايين النساء والفتيات حول العالم يواجهن عدم المساواة والعنف كل يوم.

منذ إجراءات الإغلاق للحد من جائحة COVID-19 المفروضة في لبنان اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شباط 2020، أظهرت التقارير زيادة مقلقة في جائحة العنف ضد المرأة، حيث ساهم الإغلاق في زيادة في نسب مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي على وجه الخصوص، والذي تعاني منه النساء والفتيات.

ومن اجل فضح هذا العنف والتصدي له، نفذت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر خلال عام ٢٠٢٠ حملة تمحورت حول موضوع مكافحة أشكال العنف ضد النساء، سواء في المنزل، أو في العمل، أو في الشارع، أو عبر الإنترنت، كما شجعت النساء على التحدث عن تجاربهن بصوت عالٍ كما شجعتهن على الإبلاغ عن تعرضهن للعنف وعلى تسليط الضوء على أي حالة تشمل أي نوع من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء، سواء اللفظي أو الجسدي أو العاطفي أو الجنسي.وطبعا، نحن هنا نشير إلى جميع النساء والفتيات، بما في ذلك في الانتشار اللبناني.

وفيما يلي لمحة عن أنشطة لجنة المرأة في التيار الوطني الحر خلال الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة:

إطلاق هاشتاغ #بيكفي_عنف.

اضاءة المقر العام للتيار الوطني الحر ومقرّات الأقضية باللون البرتقالي.

6 ندوات الكترونية حول العنف القانوني - الجسدي - المعنوي - التربوي – النفسي.

إطلاق عريضة ي/تتعهد الموقّع/ة عليها بعدم التورط في أعمال عنف مبنية على النوع الاجتماعي بشكل خاص.

مسابقة للرسم من وحي مواضيع العنف ضد المرأة أو محاربته.

الظهور الإعلامي وإبراز أنشطة اللجنة.

لجنة نساء الانتشار

منذ بداية جائحة COVID-19، يتواجد قطاع الانتشار التابع للتيار الوطني الحر في جميع القارات. وبالتعاون مع اللجان النسائية في كل قطاع، قام بوضع خط ساخن يمكن الوصول إليه من قبل اللبنانيات الموجودات في جميع أنحاء العالم لدعمهن أثناء الإغلاق، وللاستماع إليهن ومساعدتهن لتجنب أي نوع من العنف قد يعبرن عنه أو يتعرضن له.

فريق الاستجابة لـ COVID19 في التيار الوطني الحر.

وُلد فريق الاستجابة لـ FPM COVID19 وتمّ إطلاقه منذ بداية الإغلاق في جميع أنحاء العالم بعد توجيهات رئيس التيار، النائب جبران باسيل، ويضم هذا الفريق أطباء وصيادلة وممرضات وعدد كبير من أعضاء التيار المتطوعين والمتواجدين/ات على مدار 24 ساعة، وذلك للوقوف بجانب جميع أعضاء التيار الوطني الحر وكافة اللبنانيات واللبنانيين وتشجيعهم على التحدث بصوت عالٍ كلما احتاجوا إلى مساعدة من أي نوع.

الخلاصة:

تم اعتماد حملة التوعية والدعم هذه #بيكفي_عنف لمحاولة إنشاء مكان آمن وملجأ ومساعدة النساء والفتيات اللبنانيات اللواتي عانين بصمت خلال هذا الإغلاق.

كما تعمل لجنة المرأة في التيار الوطني الحر عن كثب مع المنظمات غير الحكومية المحلية ومع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول مواضيع مختلفة، ومنها القوانين اللبنانية لتحقيق المساواة في المجتمع اللبناني.

كما نحن فخورات وفخورون أن نعلن أن التيار الوطني الحر هو الحزب اللبناني الوحيد الذي أنهى بنجاح عملية تدقيق النوع الاجتماعي وبدأ في تنفيذ خطة عمله المحددة بناءً على التوصيات الواردة في التقرير. (Gender Audit)

سيداتي وسادتي

هدفنا واضح: القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وسنبقى في طليعة هذه التعبئة للدفاع عن حقوق كل امرأة وكل فتاة في العيش بحرية وأمان.

آن الوقت للعمل من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.

أشكركم/ن جميعًا وأتطلع إلى تعزيز التعاون معكم ومع بلدانكم من خلال هذا المنتدى لإنهاء العنف ضد النساء والأطفال.