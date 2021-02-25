الجيش: متابعة توزيع التعويضات على المتضررين من انفجار المرفأ

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 25/2/2021، تابعت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 1.356.800.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 206 وحدات سكنية موزعة على مناطق (مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة، خندق الغميق، الباشورة، زقاق البلاط وعين المريسة).



وسيتم استئناف توزيع المساعدات بتاريخ 26/2/2021 في المناطق التالية (مينا الحصن، البوشرية، سن الفيل، برج حمود، الكرنتينا، الأشرفية، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، تباريس، الواجهة البحرية لساحل الدورة، خندق الغميق، الباشورة وزقاق البلاط)".