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لجنة الاقتصاد ناقشت إلكترونياً بمشاركة الوزير السابق منصور بطيش: عشنا الكذبة الكبيرة وحاولوا إخفاء علّتنا

25
FEBRUARY
2021
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عقد أعضاء لجنة الإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا الكترونيا قبل ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزّي والأعضاء النواب: علي درويش، شوقي الدكاش، إدي ابي اللمع، الكسندر ماتوسيان وميشال ضاهر.

وكان الاجتماع مخصّصاً للقاء وزير الاقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش.
بعد كلمة ترحيب من النائب البستاني، تحدّث بطيش عن الوضع الاقتصادي الراهن والذي هو نتيجة تراكمات سنوات طويلة وسياسات خاطئة وهندسات مالية كارثيّة أخفقنا خلالها على كافة المستويات.
كما تحدّث عن تأثيرات الازمة السورية على الواقع اللبناني والعجز المالي السنوي الكبير مقارنةً بالانتاج المحلّي الضعيف ، مطالباً بسلسلة اجراءات إصلاحية جريئة ورؤيَة إقتصادية شاملة وكاملة مُتكاملة.
كما طالب بتامين بيئة حاضنة لاعادة استنهاض الإقتِصاد بدءا بالمناخ السياسي المطمئن وبتأمين الأمن والامان والعدالة وسيادة القانون والشفافية بغية استرداد ثقة المستثمرين، اضافة إلى تحديث خطة التعافي المالي الذي كانت إعتمدَتها الحكومة في نيسان الماضي لتتماشى مع الوضع الحالي وإقرار القوانين الإصلاحيّة. وسيكون لحديثه تتمّة قريباً للمزيد من الدقة في الطرح والتصَوُّر.
وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة والاستمرار في عقد اللقاءات مع كل المعنيّين لايجاد الحلول المناسبة للازمة المعيشية والاقتصادية التي نواجهها.

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