استقبالات الوزير باسيل

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في منزله في اللقلوق سفير تونس في لبنان بوراوي الامام في حضور السيد رامي المجذوب، وتناول البحث العلاقات ‏بين لبنان وتونس وما يجمعهما من تجربة ديمقراطية، وجرى التطرق إلى التجربة التونسية ‏في مجال تطوير الدولة المدنية ‏وتبادل الخبرات في هذا الإطار .

‏كذلك استقبل باسيل السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو والقنصل العام كريم بن شيخ والمستشارة السياسية إيناس بن كريّم في حضور النائب نقولا الصحناوي والوزيرة السابقة ندى البستاني والسيد بشير حداد، وعرض معها مطولاً ملف ‏العلاقات الثنائية والاهتمام الفرنسي بما يتصل بتشكيل ‏الحكومة وتنفيذ الإصلاحات وكل ما هو مطلوب من لبنان على الصعد السياسية والمالية والاجتماعية، انطلاقا من المبادرة الفرنسية، وتم التأكيد على استمرار التواصل بين الجانبين. ‏