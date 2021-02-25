بيان لنقابة الصرافين حول الدولار .. ماذا جاء فيه؟

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صدر عن نقابة الصرافين في لبنان البيان الآتي:

"منذ المباشرة في تأمين ضخ الدولار الأميركي المدعوم من قبل مصرف لبنان إلى بعض شركات ومؤسسات الصرافة فئة "أ" من أجل تلبية حاجات ومتطلبات المواطنين وذلك إستنادا الى القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 371/ في تاريخ 12/6/2020، ووفقا للبيان الصادر عن مصرف لبنان في 9/6/2020،

يهم نقابة الصرافين أن تشير بداية إلى أن المبالغ المسلمة إلى الصرافين، لم تكن كافية من أجل تلبية المتطلبات اليومية، وقد كانت تنخفض تباعاً حيث أنها وصلت إلى مبلغ 10.000$ وهو ما يعتبر كمية ضئيلة في اليوم الواحد لكل صراف نظرا إلى حاجات السوق اللبناني والطلب الكثيف والمتزايد على الدولار الأميركي.

كما يهم النقابة التوضيح أنه منذ إعلان حالة الطوارئ وبدء الإقفال العام لم يعد يصل إلى الصرافين الدولار المدعوم من مصرف لبنان وفقاً للقرار والبيان السابقي الذكر ما يحول دون إمكان تلبية طلبات المواطنين".