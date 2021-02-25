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التيار الوطني الحر من بكركي: مستعدون للبحث في أي طرح يعزز الحوار الشامل بين اللبنانيين

25
FEBRUARY
2021
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أبلغ التيار الوطني الحر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي استعداده للبحث والمساعدة في أي طرح يعزز الحوار الشامل بين اللبنانيين.
 
وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب روجيه عازار عقب لقاء جمع وفد من التيار بالراعي في بكركي: “بحثنا مع غبطة البطريرك موضوع تشكيل حكومة قادرة بتركيبتها وبرنامجها على تحقيق الإصلاح المطلوب واكتساب ثقة اللبنانيين قبل كل شيء، وقد لمسنا حرص غبطته على أن يتم الاستحقاق بأسرع وقت ومن ضمن الأصول والقواعد الميثاقية والدستورية وعلى أساس الشراكه الوطنية الكاملة”.
 
وأضاف: “أبلغنا غبطة البطريرك استعداد التيار الوطني الحر  للبحث والمساعدة في أي طرح يعزز هذه الأهداف على قاعدة الحوار الشامل بين اللبنانيين. ونؤكّد أنّ ما بين هذا الصرح الكريم وبين التيار الوطني الحر قيادة وجمهورًا أرفع من أن تقوى عليه السنة السؤ والأيام شواهد”.
 
وختم: “من الطبيعي ومن واجبات التيار ان يتواصل مع الكرسي الرسولي وكل المرجعيات الروحية الوطنية والخارجية، ولن ينجح أحد بتصوير اي لقاء او مراسلة كأنه موجه من احد ضد احد”.
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