إمتعاض كبير في وسائل التواصل بسبب فيديو ل "نمر أبو نصار" مهين للطائفة الشيعية

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نشر الكوميديان اللبنانيان المشهوران "نمر أبو نصار" و "غيد شماس" فيديو على موقع إنستاغرام، أهان به "نمر" كل أبناء الطائفة الشيعية ومجاهديها ساخراً من شهدائها.



أثار الفيديو سخطاً كبيراً بعد أن أعاد بعض المغردين نشره على موقع تويتر. فطالب بعضهم "المجلس الشيعي الأعلى" بإصدار بيان استنكار أمّا البعض الآخر فطالب برفع دعوى قضائية. ويشار أن الناشط "غيد شماس" هو صاحب صفحة "el 3ama" الكوميدية وهو من أبرز داعمي ما يُسمّى "ثورة" وكذلك الأمر بالنسبة للكوميدي "نمر أبو نصار" الذي يسكن في أميركا ويأتي سنوياً إلى لبنان ليقيم عرضاً في أحد المسارح.

يمتنع موقع tayyar.org عن نشر الفيديو بسبب ما تضمّنه من شتائم وخطاب طائفي لا أخلاقي.