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خاص - بكركي والتيار: دينامية إستثنائية.. ووأدٌ لمحاولات الشقاق

25
FEBRUARY
2021
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قلّل مصدر واسع الإطلاع من تأثير الحملة الممنهجة التي تطال علاقة التيار الوطني الحر بالبطريركية المارونية، مؤكدا أن المخططين لها والقائمين بها لن يصلوا الى مبتغاهم في تخريب العلاقة بين الجانبين، مهما اشتد كذبهم وتمادوا في غيهم واستثمروا في تلك الحملة، سياسةً وإعلاما مدفوعا. 
 
وشدد المصدر، في اتصال مع tayyar.org، على ان العلاقة بين التيار وبكركي لا تشوبها شائبة، وهي قائمة على الاحترام والصدق والمصارحة بعيدا من اي ممالأة او تصنّع او تكاذب، لافتا الى أن التواصل المستمر بين الجانبين أحبط الحملة المنتهجة الرامية الى الشقاق لا بل وأدها في مهدها، وكل ذلك دليل على عمق العلاقة والاحترام المتبادل. 

وكشف المصدر عن دينامية مميزة واستثنائية للتيار في اتجاه بكركي في الساعات والايام القليلة المقبلة، ستكون بمثابة الرد القاصم على كل محاولات الشقاق والتفرقة، وأولى محطاتها تتمثل في زيارة الوفد النيابي، العاشرة قبل ظهر اليوم.
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