الحريري : القديم بالملف الحكومي لا يزال على ما هو عليه .. ونستغرب كلام بري .. السعودية لا تريد على طاولة الحكومة اللبنانية مَن يشتمها

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البناء : على صعيد تأليف الحكومة، أوضحت مصادر بعبدا لقناة أو تي في أن «قصر بعبدا ينتظر عودة الحريري من غربته عن الوطن والدستور، وتشكيل الحكومة هو مسألة سيادية لبنانية وعلى اللبنانيين أن يعتادوا على ذلك». أما مصادر الحريري، فأوضحت أن «القديم بالملف الحكومي، أقله بالنسبة للحريري، لا يزال على ما هو عليه، ونستغرب كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أنه إن لم يكن هناك حكومة في نيسان فلن يكون هناك كهرباء ولا بلد. فالوضع لن يحتمل لشهر نيسان»، وأضافت المصادر أنه «إذا فشل الحريري سيفشل وحدَه أما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فسيبقى رئيساً للجمهورية، وأن السعودية لا تريد على طاولة الحكومة اللبنانية مَن يشتمها».