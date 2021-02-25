عناوين الصحف ليوم الخميس 25 شباط 2021

الأخبار : نقابة الأطباء: «ضريبة» على المرضى!
الانتخابات النيابية الفرعية في نيسان؟
الرياض تستنجد بإسرائيل: أعينونا على بايدن!
الحريري يستعد لـ«الثأر»: لا تضحيات بعد اليوم
ميسم رزق
البناء : البيت الأبيض يأمر بنشر تحقيقات الخاشقجي… وتساؤلات عن عقوبات على «ابن سلمان»/
الخارجيّة الأميركيّة تبلغ موافقتها وإيران تتريّث... دعوة أوروبيّة لاجتماع مشترك/ موقعة اللقاحات: وزير الصحة يعلن مسؤوليّته... والبنك الدولي لن يجمّد... والفرزلي يهجم
الديار : حرب « الفيتوات» بين الحريري وباسيل تجمد مساعي التأليف وتقفل ابواب الحلول
زوار بكركي : المؤتمر خارج البند السابع .. ومعلومات عن «تواصل غير مباشر» مع حزب الله
خطة التلقيح تحتاج لـ «الشدشدة» .. والبنك الدولي يتراجع ومستمر بالتمويل
نداء الوطن : "التيار" يزور الراعي اليوم لـ "رفع العتب" بعد طعنه في الظهر لدى الفاتيكان
"القوات" في بكركي: السلطة فقدت شرعيتها
النهار : تأييد بكركي يتسع والسلطة تتخبط بفضيحتها
الجمهورية : فرص التفاهم تتراجع .. والفوضى تتتقدم
تأجيل الإستجواب يغضب الشارع
اللواء: «كيدية الكهرباء» تحرّك شارع بيروت.. والعهد يبحث عن «مقايضات التأليف»
زحمة مسيحية على خط بكركي قبل السبت.. وحسن يدافع عن مكافأة النواب بالتلقيح!
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l'orient le jour : Hamad Hassan : Ce qui s’est passé au Parlement n’est pas une « violation »