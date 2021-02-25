أسرار الصحف ليوم الخميس 25 شباط 2021

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اللواء : أسرار

لغز

سجلت بعض المصارف ذات الامتداد الإقليمي والدولي أرباحاً كبيرة، خلال العام «الكورونالي» المنصرم!



غمز

طُلب من النواب الذين تلقوا اللقاح، الإسراع إلى إصدار تغريدات أو بيانات، تشدّد على ان اسماءهم أُدرجت على المنصة!



همس

تعتقد مصادر دبلوماسية غربية ان عاصمة نافذة في المنطقة، لا ترغب برؤية تقدّم في مبادرة دولة كبرى، على خلفية خلافات ناشئة في ما خص ملفات معروفة.



نداء الوطن : خفايا

أظهر تقرير المفتشية الصحية والاجتماعية في التفتيش المركزي ان مستشفى رياق الحكومي الذي أعلنت وزارة الصحة انها أوقفت اعتماده كمركز للتلقيح، لم يكن مدرجاً من الأساس ضمن مراكز التلقيح ما طرح تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بقائمة المراكز المعتمدة.

تردد أنّ ردة فعل أحد المعنيين إزاء تلقيح بعض النواب، جاءت رداً على اعتراض اللجان النيابية على بنود الاتفاقية مع البنك الدولي حول دعم الأسر الأكثر فقراً وتخفيض العمولة من 6% إلى1%.

أثيرت بلبلة في قصر العدل بعد استدعاء عدد من الصيارفة، إثر اعتراض البعض على قرار تركهم من دون الاستحصال على النشرة القضائية لهم وفقاً للأصول المتبعة.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا



قال مصدر دبلوماسي إن المساعي الإماراتيّة مع السعودية حول الحكومة اللبنانية بناء على رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس سعد الحريري توقفت عند جواب سعودي يطلب تدخّل حزب الله لدى أنصار الله لوقف هجوم مأرب والتوقف عن قصف المواقع السعودية وأن أحداً لم يجرؤ على مفاتحة حزب الله خشية ظهور الأمر كفضيحة سياسيّة تسقط كل الاتهامات لحزب الله بربط الحكومة بقضايا إقليميّة بينما العكس هو الذي يحدُث.

كواليس

قال مصدر مالي في الاتحاد الأوروبي إن ودائع إيرانيّة تقارب الـ 20 مليار دولار ستكون قد حرّرت من مصارف غير أوروبيّة قبل توجيه الدعوة لاجتماع غير رسميّ يضم طهران وواشنطن ضمن منصة الـ 5 + 1 بدعوة أوروبية وإن الآلية الأوروبيّة ستبدأ بالعمل بعد الاجتماع وصولاً للعودة الكاملة للاتفاق ورفع العقوبات خلال ثلاثة شهور.

الجمهورية : أسرار

لا تزال القطيعة قائمة..

لا تزال القطيعة قائمة بين مرجع حكومي ووزيرة في حكومته بسبب ما يصدر عنها من مواقف متسرعة ومتناقضة تحرج العديد من زملائها لتدخّلها في أمور من إختصاصهم وصلاحياتهم.

تزكية مواقف مرجع روحي

يعمل محيطون بمرجعية روحية على تزكية مواقفه لدى جهات دولية ليكون صوته مسموعاً وله تأثير كبير في الأيام المقبلة.

الوزارة تنفي..

نفت أوساط مسؤول كبير خبراً سرّبته مصادر وزارة معنية معتبرةً أن هذه الوزارة تحاول تخبئة فضيحتها برمي التهمة على الآخرين.