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أبي خليل : اذا ابدت الفاتيكان او اي دولة المساعدة فنحن نقدر ونرحب من دون الدخول في تفاصيل الحكومة

25
FEBRUARY
2021
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استفسرت «الديار» من النائب سيزار ابي خليل امس عن الرسالة الخطية التي بعثها التيار الوطنير الحر  الى قداسة البابا، فأجاب انها تنطلق من موقعنا السياسي والمسؤول في ضوء موقف قداسته الذي افرد فقرة خاصة في 8 شباط عن لبنان، وتحدث فيها عن دور المسيحيين في لبنان والشرق، وما يشكله من نسيج رابط بين لبنان والمنطقة، وعن التنوع المميز في لبنان، ودعوته ايضا المسؤولين الروحيين والسياسين للعمل بشفافية من اجل لبنان واللبنانيين.

 

اضاف ابي خليل «اننا في ضوء كلام قداسته واهتمامه وجدنا انفسنا معنيين بإبداء تقديرنا وتأثرنا بهذا الموقف، وباستجابتنا لدعوته وتعاوننا مع الكرسي الرسولي لكل ما يخدم لبنان واللبنانيين والمسيحيين في لبنان والشرق».

 

وعما اذا تطرقت الرسالة الى الموضوع الحكومي اكد ابي خليل انها لم تتناول هذا الموضوع، فنحن نرى ان الحكومة شأن داخلي ونعمل في هذا الاطار.

 

واذا ابدت الفاتيكان او اي دولة المساعدة مثلما فعلت فرنسا فنحن نقدر ونرحب، لكن مثل هذه المساعدة لا تدخل في تفاصيل الحكومة ولا تندرج اصلا في اطار الاملاءات.

الديار
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