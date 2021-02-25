"التيار" : الحريري يواصل اضاعة الوقت

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الديار : قال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ «الديار» ان موقف رئيس التيار كان واضحا ولا يخضع لتأويلات وتفسيرات، وان اقتراحه بتشكيل حكومة من 20 او 22 وزيرا ليس جديدا بل يعود الى بداية عملية التأليف، لاننا نرى ان هناك 22 حقيبة، وان هناك ضرورة لان يتولى وزير كل حقيبة، خصوصا في حكومة الاختصاص لكي يتمكن من القيام بمهامه في هذه الظروف خصوصا.

واضاف : السؤال الذي يجب طرحه لماذا يصر الحريري على تشكيلة الـ 18 ؟ ولماذا يستمر في رمي المسؤولية والتهم على الآخرين بينما يواصل اضاعة الوقت؟ ثم ان طرح صيغة الـ 20 او الـ 22 يأخذ بعين الاعتبار زيادة تمثيل الكاثوليك والدروز، وهذا ينسجم مع موقف الكاثوليك وشريحة مهمة ووازنة من الدروز.

وعما اذا كانت مبادرة باسيل ما زالت قائمة ام انها ولدت ميتة قال: انها قائمة اذا تلقفها الاخرون ، ونحن لا نفرض حلولا او طروحات على احد. لكننا لا نقبل ان ترمى المسؤولية علينا بينما المسؤولية الاولى تقع على رئيس الحكومة المكلف الذي من واجبه ان يواصل العمل والجهود وفق الاصول للاسراع في تشكيل الحكومة بدلا من رمي الاتهامات على الاخرين.