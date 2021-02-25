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حماس "القوات" يندرج في محاولة عزل بكركي عن رئيس الجمهورية و"التيار"

25
FEBRUARY
2021
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الديار : شهد الصرح البطريركي حركة ناشطة امس تمثلت بزيارة وفد نيابي موسع من القوات اللبنانية اعلن دعمه ومؤازرته لبكركي، عشية الدعوة الى تجمع شعبي يوم السبت المقبل تعبيرا عن تأييد مواقفها الاخيرة.

 

كما اوفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق غازي العريضي الذي حرص بعد لقاء البطريرك الراعي على نفي مطالبة غبطته بتطبيق البند السابع في دعوته الى عقد المؤتمر الدولي، معتبرا ان الهدف منه هو تلاقي الدول على دعم لبنان.

 

وسألت «الديار» مصدرا بارزا في التيار الوطني الحر عن الحركة باتجاه بكركي فقال : بعض القوى تسعى لاستثمار ولاستمالة بكركي لطروحاتها. ونحن نرى ان تدويل الازمة لا يوفر الحل، وان التجارب السابقة برهنت ذلك.

 

واضاف ان تشكيل الحكومة شأن داخلي لبناني وان التدخلات والاملاءات الخارجية لا تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين ، لا بل انها تساهم اكثر في تعقيد الازمة.

 

وفي هذا الشأن ايضا حذر مصدر سياسي من استغلال دعوة بكركي، معتبرا ان مواقف بعض القوى تندرج في اطار محاولة اظهار ان مواقف البطريركية المارونية تتماهى مع مواقفهم.

 

ولاحظ ان حماس القوات اللبنانية تندرج في اطار الصراع على الشارع المسيحي ومحاولة عزل بكركي عن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.

الديار
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