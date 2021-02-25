"المستقبل" : الحريري لا يقبل صيغة الـ 20 او الـ 22 وزيرا

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الديار : حسب ما ينقل من اجواء عن بيت الوسط، فإن الرئيس المكلف سعد الحريري يحمل بالدرجة الاولى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مسؤولية عرقلة تاليف الحكومة، مشيرا الى ان مواقفه في مؤتمره الصحفي تؤكد ذلك ولا تخرج تن اطار المناورة و«التشاطر» للحصول غلى الثلث المعطل.



وبعد عودته الى بيروت اكد الحريري، وفق مصدر نيابي في المستقبل، انه غير مستعد ولا يقبل صيغة الـ 20 او الـ 22 وزيرا ، معتبرا ان مثل هذه الطروحات ليست سوى غطاء او وسيلة للحصول على الثلث المعطل بأشكال مختلفة، عدا انها تتعارض مع ما كان اكد عليه من البداية لجهة عزمه على تشكيل حكومة مصغرة قدر الامكان لكي تقوم بمهامها، ووفقا لمضمون وروح المبادرة الفرنسية.

وحسب المصدر، فإن الهدف من طرح صيغة الـ 22 وزيرا هو السعي اولا واخيرا الى الحصول على الثلث المعطل، من خلال توزير درزي وكاثوليكي يدوران في فلك التيار الوطني الحر، ويكملان عقد هذا الثلث.

وجدد المصدر النيابي في المستقبل القول ان الحريري لا يزال متمسكا بحكومة الـ 18 وزيرا، مضيفا ان من يريد ان يفتح الباب امام الحلول ويدعي انه لا يطلب الثلث المعطل عليه ان يبدي استعدادا جديا بمتابعة البحث في التشكيلة التي قدمها الرئيس الحريري الذي ابدى استعداده لمناقشة موضوع تسمية وزير الداخلية مع رئيس الجمهورية واعادة البحث في بعض الاسماء والحقائب.