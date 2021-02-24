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اللواء صليبا: "أنتم مغاوير الاقتصاد"

24
FEBRUARY
2021
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 زار وفد تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب مدير عام أمن الدوله اللواء طوني صليبا في مركز المديرية في بيروت حيث ضم الوفد عمر العتر ،وسيم صفدية، المهندس بسام كريم، الصحفي محمد مجذوب.

ثمن التجمع في بداية اللقاء الدور الفعال الذي يقوم به جهاز أمن الدولة على صعيد مكافحة تبييض الاموال وضبط الصرافين الذين يشاركون بشكل مباشر بضرب الإقتصاد الوطني من خلال تلاعبهم بالعملة الوطنية، وأثنى التجمع على الخطوة والدور الفعال الذي قامت به المديرية العامة لأمن الدولة بملاحقة أصحاب المستشفيات التي تمنعت عن زيادة أعداد الأسرة الخاصة بمرضى كورونا والتي أدت لتأمين أكثر من 100سرير إضافي لمرضى كورونا في وقت الذروة للإصابات. وجرى النقاش حول الخطوات والوسائل التي يجب أن تتخذ لضبط الأسواق عند فتحها مطلع الاسبوع المقبل لجهة ضمان إلتزام المواطنين وأصحاب المحال والمؤسسات التجارية بكافة الإجراءات الوقائية كي لا نعود لمرحلة الإقفال العام من جديد.

من جهته توجه اللواء صليبا للوفد قائلا أنتم مغاوير الإقتصاد، كل إقتصادي ورجل أعمال ما زال صامدا هو رجل مغوار يكافح من أجل البقاء معتبرا أن مواجهة الأزمة الإقتصادية لا تقل شئنا عن ضبط الأمن ومواجهة المخلين به. وأكد أنه سيبحث بالنقاط التي تم النقاش بها لأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تعيد انتظام الحياة العامة وتعيد الدورة الإقتصادية للدوران من جديد، واتفق الطرفان على إبقاء قنوات التواصل والتعاون مفتوحة لما فيه خير المصلحة العامة.

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