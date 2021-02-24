الرئيس عون تابع مع وزيري الخارجية والاشغال العامة والنقل موضوع تمدد التسرب النفطي من شواطىء الاراضي المحتلة

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقارير الواردة حول التسرب النفطي الذي اصاب الشواطىء في الاراضي المحتلة ومدى تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، لا سيما وان المعلومات اشارت الى تمدد التسرب الى اكثر من 160 كيلومتراً من الشواطىء المحتلة.

وطلب الرئيس عون من وزير الخارجية شربل وهبه متابعة هذه المسألة مع الامم المتحدة والجهات الدولية، خصوصاً وان لبنان ما زال يعاني من نتائج الكارثة البيئية التي احدثها القصف الاسرائيلي على مستودعات الجية خلال عدوان العام 2006.

واتصل الرئيس عون بوزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار الذي اعلمه بأنه اوعز الى المديرية العامة للنقل البري والبحري، متابعة هذا الموضوع لاتخاذ الاجراءات المناسبة عند الضرورة.