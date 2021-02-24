ماذا طلب المحافظ نهرا من البلديات؟

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اصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا تعميما الى القائمقامين، حمل الرقم 5/2021 يطلب فيه من البلديات واتحاد البلديات وبلديات قضاء طرابلس الاستعانة بالطاقات الشبابية لمساعدة المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة في تعبئة طلب للحصول على موعد لتلقي لقاح كورونا، وجاء في التعميم: "بما أن وزارة الصحة العامة ضمن خطة مواجهة وباء كورونا وضعت في خدمة المواطنين المنصة الاكترونية covax.moph.gov.lb، لتقديم طلب الحصول على موعد للتلقيح، وذلك عبر تعبئة الاستمارة المخصصة وارسالها مع بعض المعلومات المطلوب التصريخ عنها، وبما ان بعض المواطنين ولأسباب متعددة ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة يصعب عليهم القيام بهذا الأمر، لذلك، يعمم على القائمقامين للطلب من البلديات واتحاد البلديات والقرى التي لا يوجد فيها مجالس بلدية كل ضمن نطاقه، كما يعمم على بلديات قضاء طرابلس الاستعانة بالطاقات الشبابية لا سيما طلاب الجامعات اختصاص الطب وكلية التمريض وغيرهم وذلك بغية مساعدة المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة على تعبئة طلب الحصول على موعد لتلقي اللقاح على ان يتم استقبالهم في مراكز البلديات والإتحادات وأيضا القيام بزيارات الى محل اقامتهم وتنظيم لوائح تتضمن اسم المطلوب له موعد للحصول على اللقاح ورقم هاتفه وحالته الصحية وعنوانه. وفي حال عدم وجود رقم هاتف خاص به، تحديد آلية الاتصال به والتواصل مع وزارة الصحة للتنسيق معها، كما وحفظ هذه اللوائح والافادة بالاجراءات المتخذة كافة".