living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا طلب المحافظ نهرا من البلديات؟

24
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا تعميما الى القائمقامين، حمل الرقم 5/2021 يطلب فيه من البلديات واتحاد البلديات وبلديات قضاء طرابلس الاستعانة بالطاقات الشبابية لمساعدة المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة في تعبئة طلب للحصول على موعد لتلقي لقاح كورونا، وجاء في التعميم: "بما أن وزارة الصحة العامة ضمن خطة مواجهة وباء كورونا وضعت في خدمة المواطنين المنصة الاكترونية covax.moph.gov.lb، لتقديم طلب الحصول على موعد للتلقيح، وذلك عبر تعبئة الاستمارة المخصصة وارسالها مع بعض المعلومات المطلوب التصريخ عنها، وبما ان بعض المواطنين ولأسباب متعددة ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة يصعب عليهم القيام بهذا الأمر، لذلك، يعمم على القائمقامين للطلب من البلديات واتحاد البلديات والقرى التي لا يوجد فيها مجالس بلدية كل ضمن نطاقه، كما يعمم على بلديات قضاء طرابلس الاستعانة بالطاقات الشبابية لا سيما طلاب الجامعات اختصاص الطب وكلية التمريض وغيرهم وذلك بغية مساعدة المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة على تعبئة طلب الحصول على موعد لتلقي اللقاح على ان يتم استقبالهم في مراكز البلديات والإتحادات وأيضا القيام بزيارات الى محل اقامتهم وتنظيم لوائح تتضمن اسم المطلوب له موعد للحصول على اللقاح ورقم هاتفه وحالته الصحية وعنوانه. وفي حال عدم وجود رقم هاتف خاص به، تحديد آلية الاتصال به والتواصل مع وزارة الصحة للتنسيق معها، كما وحفظ هذه اللوائح والافادة بالاجراءات المتخذة كافة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout