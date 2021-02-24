هيئة الصيادلة في التيار أسفت لوفاة ميراي الحلو.. للإسراع في عملية تلقيح الجسم الطبي

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تأسف هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر لوفاة الزميلة ميراي الحلو ، شهيدة أخرى من شهداء الواجب ، من جراء مضاعفات فيروس كورونا. وتناشد الهيئة جميع المعنيين الإسراع في عملية تلقيح الجسم الطبي المرابط في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة. كل يوم يمرّ دون اتمام عملية التلقيح تعرّض زملاءنا لخطر الإصابة بهذا الوباء القاتل ؛ لذا تطالب الهيئة المسؤولين مراجعة آلية التلقيح واعتماد كافة السبل لتأمين اللقاح لكافة الصيادلة والعاملين في الحقل الطبي في اسرع وقت.

حمى الله جميع الزملاء ورحم زميلتنا الغالية.