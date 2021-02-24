مخزومي التقى سفير تركيا وجدد الدعوة للإسراع في تشكيل حكومة

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، السفير التركي هاكان تشاكيل في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه. وعرض معه الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.



وشكر مخزومي للسفير تشاكيل "دوره الفعال في تعزيز العلاقات بين لبنان وتركيا"، آملا أن "تستمر تركيا في الوقوف إلى جانب لبنان في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلد".



وجدد مخزومي في بيان، الدعوة "للإسراع في تشكيل حكومة"، لافتا إلى "أهمية بدء العمل على الاصلاحات المطلوبة للنهوض بلبنان وتعزيز صورته أمام العالم".