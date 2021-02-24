نائب لبناني يعتذر من جميع اللبنانيين

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اوضح النائب علي عادل عسيران، في تصريح، انه تسجل على المنصة الالكترونية وفقا للأصول ولم يحاول الحصول على اللقاح قبل الموعد المحدد له"، مشيرا الى انه تلقى مساء الإثنين اتصالا من المجلس النيابي لأخذ اللقاح في مبنى المجلس النيابي صباح الثلاثاء". واشار الى "أن هذا الإجراء تم بالتنسيق بين المجلس النيابي ووزارة الصحة واللجنة الوطنية للقاح كورونا، وبناء عليه توجه الى المجلس حيث حصل على اللقاح".



وأعلن عسيران انه "يعتذر من جميع اللبنانيين عن الخطأ الحاصل والخلل في ما بين الهيئات المولجة إدارة تطعيم اللبنانيين، وانه ليس بوارد أخذ دور أي مواطن لبناني، لذا اقتضى التوضيح".