الفرزلي: أين الخطأ في تلقي النواب للقاح؟

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أوضح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، انه "تم الاتصال بـ26 نائبا لتلقي لقاح كورونا وهم ضمن الالية المتبعة لان اعمارهم تفوق الـ70 عاما"، وكشف أن 11 نائبا الذين تم تلقيحهم أمس في مجلس النواب وهم 70 عاما وما فوق. وأوضح أن النواب الباقين تم تلقيحهم في المستشفيات قبل ذلك".



وأوضح أنه طلب من "النائب ايوب حميد الذي كان موجودا في جلسة اللجان النيابية للذهاب واخذ اللقاح، وذكر بأنه تم رفض تلقيحه من قبل اللجنة لانه لم تتحقق فيه المواصفات المطلوبة لان عمره 66 عاما ودون الـ 70".



ونفى أنه "تم الاتصال بأحد النواب السابقين، بل هو اتصل من اجل السؤال عن تعويضه، وأنا أرفض ذكر الاسماء. وسأل اين الخطأ في تلقي النواب للقاح بعد ان اتصل بهم الموظف لتلقي اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة؟"، وأشار إلى أن "هناك 25 نائبا و25 موظفا اصيبوا بالكورونا، وهناك 4 نواب أصيبوا بالكورونا اثناء الاجتماعات".