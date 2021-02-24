ندى البستاني: ..خطوة مهمّة اشتغلنا عليا ١٠ سنين ومنهنّي وزارة الطاقة وادارة المناقصات عاستكمالا!

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غرّدت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني عبر حسابها على تويتر وكتبت:

تحديد موعد المناقصة لشراء الفيول من قبل ادارة المناقصات خطوة مهمّة اشتغلنا عليا ١٠ سنين ومنهنّي وزارة الطاقة وادارة المناقصات عاستكمالا...ولو بعد ١٠ سنين لأنو ما بصحّ الّا الصحيح...منتمنى نوصل بكل الملفات الاصلاحية التانية للأهداف الموضوعة لإلها.

تغريدة البستاني جاءت رداً على تغريدة الاعلامي سالم زهران التي جاء فيها:

بعد سنين من الأخذ والرد بين وزارة الطاقة وإدارة المناقصات تم الإعلان عن تلزيم شراء كمية من كل من مادة الغاز أويل والفيول أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، في 19/04/2021.

وأهم ما جاء فيها أنه لا يجوز للبائع مطلقاً أن يتنازل عن العقد أو عن جزء منه أو أن يتعاقد باطناً بشأن جزء منه.