بالصور: فاجعة - كورونا يخطف شابتين.. أماني وليال!

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نعى معهد الآفاق للتنمية التابع لمؤسسات الإمام الصدر الشابة أماني حسن الأمين التي رحلت باكراً على إثر مضاعفات فيروس كورونا.



وكتب المعهد على صفحته عبر “فيسبوك”: “أماني تمنيت دوماً أن ترتدي ثوب التخرج الأبيض فكان الأبيض ثوباً للرحيل…آه لهذا الوجع يا أماني ..آه لهذا الغياب…سنفتقد طلابا ومعلمين حضورك المحبب وطموحك الجميل.. بأمان الله يا ملاكاً عجلت الرحيل”.



ونعاها أصدقائها وزملائها عبر صفحاتهم معبرين عن حزنهم وصدمتهم بهذا الخبر الأليم.



إلى ذلك، فُجعت مدينة صور اليوم برحيل “فقيدة الصبا” ليال عفيفي، التي توفّيت إثر معاناتها مع مضاعفات فيروس كورونا.



وفي هذا السياق، نعاها عدد من أصدقائها بكلماتٍ مؤثرة.