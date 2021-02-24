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ثلاث مؤسسات سجّلت مئات الأجراء الوهميين لبنانيين وأجانب

24
FEBRUARY
2021
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اكتشف مدير عام الصندوق محمد كركي ثلاث مؤسسات سجّلت مئات الأجراء الوهميين، لبنانيين وأجانب، استفادوا دون وجه حق من تقديمات الصندوق، وهي:

• مؤسسة لطفي إياس للتجارة
• شركة النور للتنظيفات والتجارة العامة.
• شركة specialized cleaning services


وبحسب بيان صادر عن الضمان الاجتماعي، فقد تقدمت مصلحة القضايا وبتوجيه من الدكتور كركي بثلاث دعاوى جزائية أمام النيابة العامة المالية ، بتاريخ 23 شباط 2021، بعد صدور نتائج تقارير المفتشين على المؤسسات والتي انتهت إلى شطب الشركات المخالفة من سجلات الصندوق وكذلك الأجراء الوهميين والمطالبة باسترداد كافّة التقديمات التي استفادوا منها دون وجه حق.


وذكّر كركي أنّه وإدارة الصندوق وأجهزته الرقابية، لن يتردّدوا عن اتخاذ أقصى الإجراءات ومتابعة وملاحقة من يخالف قوانين الصندوق وبخاصة لناحية التعدي على حقوق المضمونين وتعريض أمنهم الصحّي والاجتماعي للخطر، محذرا أنّه لن يسمح لأي جهة كانت أن تتعدّى على حقوق الضمان والمضمونين تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية عند الاقتضاء.

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