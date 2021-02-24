مخزومي: للاسراع في اعتماد شبكة الأمان الاجتماعي

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أولم رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، في حضور رئيسة مؤسسة مخزومي مي مخزومي، المستشارة السياسية كارول زوين، الدكتور فؤاد غزيري، رئيس بلدية يحشوش كارل زوين، المدير العام لمؤسسة مخزومي سامر صفح، النائب التنفيذي لرئيس الهيئة الإدارية في الحزب ابراهيم زيدان، وتم البحث في أوضاع العاصمة بيروت ومتطلباتها.



وقال مخزومي:"تطرقنا إلى الملفات الملحة المتعلقة بالعاصمة وأهالي بيروت"، واكد انه "لم يعد ينبغي السكوت عما يجري لبيروت في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصحية، وخصوصا ان جائحة كورونا تستفحل، والمساعدات المقدمة فقدت قيمتها الشرائية مع تدهور الليرة اللبنانية"، وعبر "عن قلقه على الأمن الغذائي لأهل بيروت واللبنانيين عموما، مؤكدا "ضرورة الإسراع في اعتماد شبكة الأمان الاجتماعي".



ولفت إلى أن "بيروت المنكوبة لم تتعاف بعد من انفجار المرفأ"، وشكر للمحافظ "الجهود المبذولة لمساعدة المتضررين"، متمنيا على بلدية بيروت "الوقوف إلى جانب المحافظ ودعمه وتوظيف قدراتها ومواردها في مشاريع من شأنها المساهمة في إعادة إعمار العاصمة".