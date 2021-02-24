هل تلقيّا برّي ودياب لقاح كورونا؟

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شدّد رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، أن "ما حصل في مجلس النواب غير مقبول وخارج اطار الخطة وأساء الى الخطة نفسها والى جهود وزارة الصحة".



ولفت في حديث إلى قناة الـ "lbc"، إلى أن "اجتماع للجنة لقاح كورونا سيعقد اليوم الساعة السادسة وقمنا بدعوة الوزير حمد حسن لحضور الاجتماع وهو سيكشف عن وجهة نظر وزارة الصحة مما حصل".



وقال: "لم نلحظ في خطة التلقيح ما يُسمى بالاولوية الوظيفية السياسية والخطأ الثاني الذي حصل ان يكون هناك مركز استثنائي في المجلس النواب".



وأضاف: "لم أتلق أي اتصال سياسي للرجوع عن الاستقالة وشعرت انني بحاجة لبعض الهدوء لاقوم بالتقييم اللازم".



وكشف، أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يأخذ اللقاح، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم يبدِ رغبته بالتلقيح ولم نسأله عن السبب".