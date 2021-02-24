"اسرائيل" تهدد

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الجمهورية : على صعيد الجبهة الجنوبية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه إذا تحولت تهديدات الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله أفعالاً، فالنتيجة ستكون «مؤلمة للحزب وقادته، وللأسف لمواطني لبنان أيضاً».

وخلال جولة لتقويم الوضع عند الحدود مع لبنان، قال غانتس: «أنهيتُ للتو تقويماً للوضع في فرقة الجليل التي تحرس أكثر حدود إسرائيل حساسية في هذه الأيام»، مهدداً أنه «إذا تحولت تهديدات نصرالله و»حزب الله» إلى أفعال، فالنتيجة ستكون مؤلمة لـ»حزب الله» وقيادته وللأسف لمواطني لبنان، الذين يستخدمهم هذا الحزب درعاً بشرياً لأنه يخبّئ تحت بيوتهم مخزون أسلحة وصواريخ». وأضاف: «سنستمر في تعزيز بلدات خط المواجهة وهذه المنطقة الجميلة من البلاد، وسنمنح أولوية لتحصين الشمال الذي يشكل جزءاً من قوتنا مقابل أعدائنا».