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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 شباط 2021

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 الأخبار : السلطة تسرق اللقاحات!

رسالة «الردّ بالمثل» وصلت: «إسرائيل» تهدّد لبنان ومدنييه... لطمأنة مستوطنيها

 

 

 


الديار : البنك الدولي يهدد بوقف لقاحات «كورونا» للبنان بعد خرق 16 نائباً شروط الخطة الوطنية
توافق سعودي ـ اوروبي على الاسراع بتشكيل الحكومة ومخارج لانزال عون والحريري عن الشجرة
حراك لفهمي على خط بعبدا ـ عين التينة وغطاء شعبي للراعي ودفع لتأمين غطاء دولي

 

 

 


نداء الوطن : باسيل يتحدّى بكركي: مذكّرة "بالحبر السرّي" للبابا
فضيحة التلقيح تطيح مصداقية لبنان: التحقيق فوراً... و"الصحة" أولاً

 

 

 

 

النهار : ذروة الفضائح: "تهريب" اللقاح للسلطة والنواب!

 

 

 

 

الجمهورية : المكابرة تهدد بانهيار غير منظم

 

 

 


اللواء: «نيران نيابية صديقة» على لقاح الكورونا تثير غضب البنك الدولي!
تأكيد سعودي على الإسراع بتأليف الحكومة.. واتصالات مع البزري لاحتواء الاستقالة

 

 

 

 

the daily star: Hariri’s return set to revive Cabinet crisis talks

 

 

 

 

l'orient le jour : L’inconscience parlementaire menace la campagne de vaccination

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