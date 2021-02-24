عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 شباط 2021

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الأخبار : السلطة تسرق اللقاحات!

رسالة «الردّ بالمثل» وصلت: «إسرائيل» تهدّد لبنان ومدنييه... لطمأنة مستوطنيها



الديار : البنك الدولي يهدد بوقف لقاحات «كورونا» للبنان بعد خرق 16 نائباً شروط الخطة الوطنية

توافق سعودي ـ اوروبي على الاسراع بتشكيل الحكومة ومخارج لانزال عون والحريري عن الشجرة

حراك لفهمي على خط بعبدا ـ عين التينة وغطاء شعبي للراعي ودفع لتأمين غطاء دولي



نداء الوطن : باسيل يتحدّى بكركي: مذكّرة "بالحبر السرّي" للبابا

فضيحة التلقيح تطيح مصداقية لبنان: التحقيق فوراً... و"الصحة" أولاً

النهار : ذروة الفضائح: "تهريب" اللقاح للسلطة والنواب!

الجمهورية : المكابرة تهدد بانهيار غير منظم



اللواء: «نيران نيابية صديقة» على لقاح الكورونا تثير غضب البنك الدولي!

تأكيد سعودي على الإسراع بتأليف الحكومة.. واتصالات مع البزري لاحتواء الاستقالة

the daily star: Hariri’s return set to revive Cabinet crisis talks

l'orient le jour : L’inconscience parlementaire menace la campagne de vaccination