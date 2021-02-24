أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 شباط 2021

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اللواء : أسرار

لغز

ارتفع سعر كيلو لحم العجل، خلال 48 ساعة، 20 ألفاً دفعة واحدة، قبل أن يختفي من الملاحم العاملة في بيروت؟



غمز

تزايدت التسريبات في ما خص العلاقات بين الأطراف الداخلية، لكن مصادر مسؤولة كبيرة تنفي وتتكتم.



همس

أخذت الاتصالات منحى جديداً، على الرغم من الضغط الحالي لإسقاط صيغة الـ18 وزيراً، وإحلال صيغة الـ20 مكانها.



نداء الوطن : خفايا

أعرب مسؤول في أحد الصناديق الدولية عن خشيته من بدء ظاهرة تهريب اللقاحات من لبنان إلى سوريا تزامناً مع بدء وصول لقاحات يمكن نقلها بسهولة وبدرجات حرارة منخفضة لا تتجاوز 18 درجة تحت الصفر.

شهدت لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت عدداً من الاستقالات بعد انفجار 4 آب، وستدخل حيز التنفيذ بعد اعتبارها نافذة حكماً.

تتحكم مديرة مكتب أحد الوزراء بكل مفاصل الوزارة الحيوية حيث باتت تتلقى مراجعات من سائر الوزراء والمتعهدين لتسيير المعاملات.