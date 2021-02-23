خاص - الراعي يتوسّط للحريري لدى الرياض!

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خاص -

علم tayyar.org أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي توسّط لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لدى السفير السعودي وليد البخاري أثناء استقباله في بكركي قبل يومين. وسأله الراعي امكان السماح للحريري بزيارة الرياض وتفقد عائلته واقفال الخلاف مع القيادة السعودية.

وكشف مصدر واسع الاطلاع أن الراعي اسهب في شرح أهمية ان تعيد الرياض دعم الحريري بما يمثل سياسيا وعلى مستوى الطائفة السنية. كما شدد على اهمية تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة. وركّز ايضا على ضرورة أن تستعيد الرياض موقعها في لبنان بما يحقق توازنا في مواجهة المحور المنافس.

ولفت المصدر الى ان الراعي بنهاية اللقاء لم يحصل على الجواب الشافي، لكنه أشار الى أن مبادرة الراعي إثبات واضح ان للازمة الحكومية بعدا خارجيا يضفي تعقيدا على تعقيدات الداخل. وهو الامر الذي ينكره الحريري وحلفاؤه ويُسقطه الراعي من عظاته.

ولم يفصح المصدر ما اذا كان الراعي توسط من تلقاء نفسه أم بطلبٍ من الحريري.