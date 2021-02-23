الأسد أبرق إلى عائلة أنيس النقاش معزياً: أمضى حياته مقاوماً ضد الاحتلال وأتباعه

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أبرق الرئيس السوري بشار الاسد إلى أسرة الفقيد أنيس النقاش معزياً. وجاء في البرقية:



"ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المفكر والمناضل العروبي أنيس النقاش، نتقدم إليكم وإلى جميع المناضلين والمقاومين الأحرار بأحر التعازي القلبية، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

لقد أمضى الفقيد حياته مقاوماً ضد الاحتلال وأتباعه في منطقتنا، ومدافعاً عن القضايا العربية، بجسده وبفكره، فكان وسيبقى دائماً، أحد الرموز المشرفة التي ستخلد في الذاكرة العربية لتستلهم منها الأجيال معنى التمسك بالأرض والدفاع عنها والنضال من أجل القضايا المحقة.

وكما احتضنته دمشق في أيامه الأخيرة، فإن الشعب السوري سيحتضن في وجدانه على الدوام ذكراه العطرة.

إنا لله وانا اليه راجعون".