الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية والانتخابات النيابية الفرعية مع الوزير فهمي

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الرئيس عون للمدير الجديد لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان: حريصون على تعزيز التعاون معكم

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التقارير التي ترد من الأجهزة الأمنية خصوصا في ظل حال التعبئة العامة المفروضة نتيجة انتشار وباء " كورونا". كذلك تطرق البحث الى موضوع الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقاعد العشرة الشاغرة في مجلس النواب.

المنظمة الدولية للهجرة

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وفدا من المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة ضم مدير مكتب لبنان السيد فوزي الزيود في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان وانتقاله الى السعودية والمدير الجديد الذي سيخلفه السيد ماثيو لوسيانو ومنسقة العلاقات العامة السيدة تالا الخطيب. وخلال اللقاء الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الديبلوماسي أسامة خشاب، تم البحث في التعاون القائم بين المنظمة والدولة اللبنانية والنشاطات التي تقوم بها المنظمة في لبنان. ونوه السيد زيود بالتجاوب الدائم الذي لقيه من الإدارات اللبنانية التي تعاون معها منذ تأسيس المكتب في العام 2006، عارضا لطبيعة المهام التي قامت بها المنظمة خلال تلك السنوات، واعرب عن امله في ان يلقى خلفه السيد لوسيانو الدعم نفسه.

وتمنى الرئيس عون للسيد الزيود التوفيق في مهامه الجديدة، مرحبا بخلفه ومؤكدا له حرص لبنان على تعزيز التعاون مع المنظمة في مجالات عملها.